Der Verwaltungsrat der Bank CIC (Schweiz) hat die im vergangenen November beschlossene Kapitalerhöhung von 300 Millionen Franken genehmigt. Der Betrag entspricht 48 Prozent der per Ende 2023 ausgewiesenen Eigenkapitalsumme von 621 Millionen Franken. Das zusätzliche Kapital soll in die Umsetzung des Strategieplans bis 2027 fliessen, wie die zur Crédit-Mutuel-Gruppe gehörende Bank am Freitag mitteilte.