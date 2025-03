Die Bank Cler hat eine neue Verwaltungsratspräsidentin. An der Generalversammlung am Donnerstag wurde Regula Berger an die Spitze des Gremiums gewählt. Sie folgt auf Basil Heeb, der im vergangenen Herbst nach sechs Jahren seinen Rücktritt als Chef des Mutterhauses Basler Kantonalbank bekannt gegeben hat.