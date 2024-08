Die Bank habe im ersten Halbjahr sowohl in ihre physischen Standorte wie auch in ihre digitalen Angebote investiert, heisst es in der Mitteilung. Im ersten Halbjahr konnte sie ihre umgebaute Geschäftsstelle in Neuenburg eröffnen und in Luzern eine neue Geschäftsstelle an einer attraktiveren Lage beziehen. Gleichzeitig stieg die Zahl der User der Banking-App Zak innert Jahresfrist um 8200.