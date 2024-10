Steigende Kosten und eine höhere Risikovorsorge haben die Bank of America auch im dritten Quartal belastet. Allerdings fiel der Gewinnrückgang nicht so stark aus, wie Experten es erwartet hatten. In den drei Monaten bis Ende September sei der Überschuss im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwölf Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar gefallen, teilte die US-Grossbank am Dienstag in Charlotte mit.