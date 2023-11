Die Reaktionen an den Finanzmärkten hielten sich in Grenzen. Das Pfund legte etwas zum Dollar zu, zum Euro fiel die britische Landeswährung leicht. Die Kurse von Staatsanleihen bewegten sich in der Nähe ihrer Tageshöchststände. Der Aktienmarkt in London verteidigte seine vorherigen Kursgewinne./jsl/la/mis