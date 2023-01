Handelsminister hält Wende für möglich

Denn die ultra-lockere Zinspolitik der Währungshüter und ihre anhaltenden Anleihenkäufe zur Verteidigung der Renditeobergrenze waren in der Öffentlichkeit zuletzt zunehmend in die Kritik geraten. Diese Politik verzerre die Renditekurve, höhle die Marktliquidität aus und verstärke den unerwünschten Kursrückgang des Yen, was die Kosten für Rohstoffexporte in die Höhe treibe, hiess es. "Die Massnahmen zur Yield-Curve-Control in Japan sind nicht mehr zeitgemäss; sie wirken beinahe wie ein geldpolitischer Dinosaurier", meint NordLB-Experte Basse. Dies gelte um so mehr, da sich das Inflationsumfeld nun auch zu verändern beginne. Die Kerninflation übersteigt in Japan seit acht Monaten in Folge das von der BoJ gesetzte Ziel von zwei Prozent, da die Unternehmen ihre Preise erhöht haben, um die höheren Rohstoffkosten an die Haushalte weiterzureichen.