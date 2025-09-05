So sank der Betriebsertrag um 14 Prozent auf 47,7 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag bekanntgab. Der Rückgang sei einerseits auf einen um 2 Prozent tieferen Netto-Zinsertrag sowie einen Rückgang im Kommissionsertrag um 19 Prozent zurückzuführen. In gleichem Ausmass wie der Betriebsertrag sank allerdings auch der Aufwand, so dass das Aufwand-Ertrags-Verhältnis auf 101 Prozent verharrte.