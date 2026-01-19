Der Abgang des bisherigen Chefs, Yvan Gaillard, war bereits im letzten Frühling angekündigt worden. Er war seit 2016 für die Syz-Gruppe tätig. Er begann als Chief Operating Officer und wurde 2018 zum stellvertretenden CEO der Privatbank ernannt. Im Jahr darauf übernahm er die Leitung.
Sein Nachfolger Nicolas Syz ist seit neun Jahren für die Bank Syz tätig und bekleidete verschiedene Funktionen vom Bereich Geschäftsentwicklung bis hin zur Leitung des Vermögensmanagements. Mit der Übernahme der CEO-Funktion werde nun Philippe Turrian die alleinige Verantwortung für die Vermögensverwaltung übernehmen, so das Communiqué weiter.
Die Bank Syz ist ein Teil der von Eric Syz geführten Syz-Gruppe. Das Finanzinstitut, welches dieses Jahr sein 30-Jahr-Jubiläum feiert, besteht ausserdem aus Syz Capital und Syz Asset Management.
rw/to
(AWP)