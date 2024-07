Die Bank Vontobel will laut den Angaben mit diesem Schritt den Einstieg in den institutionellen Private-Markets-Bereich tätigen. Ancala verfüge über verwaltete Vermögen (AuM) in Höhe von insgesamt mehr als 4 Milliarden Euro und verwalte 18 Assets. Zum Kaufpreis machte die Bank keine Angaben.