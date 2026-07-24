Für diese Diversifikation stehe in erster Linie das Vorsorgegeschäft Viac, erklärte die Bank. Deren Wachstum habe sich unter anderem im Kommissionsertrag aus dem Wertschriften- und Anlagegeschäft gezeigt. Dieser legte im Vorjahresvergleich um knapp 37 Prozent auf 7,9 Millionen Franken zu. Das Anlagevolumen von Viac klettert per Mitte Jahr - auch unterstützt durch die positive Börsenstimmung - auf 7,9 Milliarden Franken.