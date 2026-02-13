Die Bank geht nun davon aus, dass VIAC im Vorsorgebereich «auch weiterhin schneller als der Markt wachsen wird». Für das laufende Geschäftsjahr 2026 zeigt sich die Bank generell vorsichtig positiv: Man sei für Restrisiken im Zinsengeschäft gut aufgestellt und erwarte mit VIAC steigende Kommissionserträge.