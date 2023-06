Die grössten Geldhäuser in den USA verfügen nach Einschätzung der Notenbank Federal Reserve (Fed) über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Alle getesteten 23 Institute bestanden den jährlichen Stresstest der Finanzaufseher, wie das Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Auch die UBS und die CS hatten mit ihren US-Ablegern die Belastungsprobe anhand simulierter Krisenszenarien zu absolvieren. Die Aufseher der Notenbank wollen mit dem Härtetest sicherstellen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte bei einem Finanzmarkt-Kollaps nicht abrupt ins Stocken gerät.

28.06.2023 22:48