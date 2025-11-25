Die Schweizer Banken führen über die Open-Banking-Plattform bLink von SIX ein Multibanking-Angebot für Privatkunden ein. Damit können Nutzer die Konten verschiedener Banken in einer einzigen Banking-App bündeln, wie die Börsenbetreiberin am Dienstag mitteilte. Nach ausdrücklicher Zustimmung könnten diese auch in Apps von Drittanbietern integriert werden.