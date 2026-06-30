Bei der UBS bewegt sich das Stellenangebot mit 48 Jobinseraten - bedingt durch die laufenden Restrukturierungen nach der Übernahme der Credit Suisse - allerdings auf sehr tiefem Niveau. Im Vergleich zum Juni 2025 sind aktuell 60 Prozent weniger offenen Stellen auf der Webseite aufgeführt, im Vergleich zum Sommer 2024 gar fast 80 Prozent weniger.