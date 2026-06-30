514 Stelleninserate sind aktuell auf den Webseiten der Banken zu finden. Im Vergleich zum Mai, als das Stellenangebot einen neuen Tiefstwert erreicht hatte, entspricht dies einem Plus von 6,6 Prozent.
Mehr Stellen als vor einem Monat ausgeschrieben haben insbesondere die Grossbank UBS und die Raiffeisen-Banken sowie die Postfinance und die Waadtländer Kantonalbank.
Bei der UBS bewegt sich das Stellenangebot mit 48 Jobinseraten - bedingt durch die laufenden Restrukturierungen nach der Übernahme der Credit Suisse - allerdings auf sehr tiefem Niveau. Im Vergleich zum Juni 2025 sind aktuell 60 Prozent weniger offenen Stellen auf der Webseite aufgeführt, im Vergleich zum Sommer 2024 gar fast 80 Prozent weniger.
Dagegen bleibt das Stellenangebot bei den Raiffeisen-Banken auch über die Jahre hinweg gesehen ziemlich stabil: Mit aktuell 167 Jobinserate hat die Bankengruppe aktuell in etwa gleich viele Vakanzen auf der Webseite wie vor einem Jahr und vor zwei Jahren.
jr/ys
(AWP)