Die Investitionen in die Digitalisierung des Kundenkontakts bei Schweizer Banken sind auch 2023 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte das digitale Medienbudget laut einer am Donnerstag veröffentlichten Berechnung des Beratungsunternehmens Colombus Consulting um 16 Prozent auf 48 Millionen Franken. Die Zahl der Abonnenten in sozialen Netzwerken stieg um 16 Prozent auf 2,7 Millionen.

09.11.2023 12:12