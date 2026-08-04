Im Vergleich zum Vormonat Juni legten die offenen Stellen um 14 Prozent auf 586 zu. So gross war das Job-Angebot in der Schweizer Bankenbranche zuletzt im September des letzten Jahres. Und ähnlich gross wie vor einem Jahr, als 591 Stellen offen waren.
Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, welches für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen der zehn grössten Banken analysiert. Berücksichtigt werden dabei nur Positionen mit Arbeitsort in der Schweiz.
Raiffeisen mit starkem Wachstum
Im Vergleich zum Vormonat suchten vor allem Raiffeisen (+24 Prozent auf 206 Stellenanzeigen), die UBS (+27 Prozent auf 61), Pictet (+53 Prozent auf 26) und die Migros Bank (+263 Prozent auf 40) mehr Personal.
Bankangestellte auf Jobsuche hatten es zuletzt nicht leicht. Mit der Übernahme der Grossbank Credit Suisse durch die UBS vor rund drei Jahren brach der Stellenmarkt ein. Im Mai sank die Zahl offener Stellen mit 482 auf ein neues Tief.
Zum Vergleich: Noch vor drei Jahren waren über 1000 Jobangebote offen, davon 239 bei der UBS und 138 bei der CS. Heute hat die UBS noch 61 Stellen ausgeschrieben.
Die nun letzte verbliebene Grossbank der Schweiz hatte nach Übernahme der CS vor rund drei Jahren 3000 Entlassungen in der Schweiz angekündigt. Bis Ende Jahr soll diese Integration abgeschlossen sein, wie UBS-Chef Sergio Ermotti anlässlich der Halbjahreszahlen Ende Juli sagte.
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(AWP)