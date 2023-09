Dickere Personaldecke

Dicker wurde derweil die Personaldecke in den Finanzinstituten. So sei die Anzahl der Beschäftigten das dritte Jahr in Folge gestiegen, und zwar um 1,6 Prozent auf über 92'000 Personen in Vollzeitäquivalenten: «Der höchste Wert seit 2017», sagte Hess. Zudem liege die Arbeitslosenquote im Finanzsektor mit 2,0 Prozent leicht unter derjenigen der Gesamtwirtschaft.