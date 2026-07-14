In der Verhandlung liess die Vorsitzende Richterin die vorläufige Einschätzung erkennen, dass die Bank ihrer Ansicht nach nicht für das Risiko einstehen müsse. Ein Sprecher des Kreditinstituts begrüsste die Ausführungen, wollte sich darüber hinaus aber nicht weiter zu dem laufenden Verfahren äussern. Das Gericht vertagte sich nach der Anhörung auf den 20. Oktober. Gegen ein Urteil wäre Berufung möglich (Az. LG Frankfurt 2-12 O 29/25)./ceb/DP/men