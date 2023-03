Im Dezember hatten die Währungshüter in ihrem Zinsausblick - im Fachjargon als Dot Plot bekannt - im Mittel ein geldpolitisches Niveau von 5,1 Prozent signalisiert. Nun legen die Fed-Führungsmitglieder neue Projektionen vor. Die Helaba-Volkswirte Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg weisen daraufhin, dass Powell noch vor nicht allzu langer Zeit in Aussicht gestellt hatte, dass der Zinsausblick wegen des nur langsamen Inflationsrückgangs und widerstandsfähiger Konjunkturentwicklung nach oben angepasst werden dürfte: "Die grosse Frage ist also, ob diese Einschätzung aufgrund der jüngsten Ereignisse einkassiert werden muss oder nicht." Die Zentralbanken seien in einem Dilemma und müssten in einem Umfeld grosser Unsicherheit agieren: "Die Gefahr von Fehltritten ist daher gross."