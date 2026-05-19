Die neue Technologie entdeckt haben allerdings auch die Kunden: Immer häufiger würden Beschwerden mit Hilfe von KI verfasst wurden, stellte der Ombudsman fest. Leider brächten diese KI-generierten Dokumente oft Herausforderungen für die Ombudsstelle mit sich. «Die Texte sind sprachlich überraschend gut, aber argumentativ oft schwach - vor allem, wenn Ansprüche aus ausländischem bzw. nicht anwendbarem Recht abgeleitet werden», stellte Barfuss fest.