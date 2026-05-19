Insgesamt erledigte die Bankenombudsstelle im vergangenen Jahr 2575 Fälle. Das waren 100 Fälle mehr als noch im Jahr davor, wie Bankenombudsman Andreas Barfuss am Dienstag an einer Medienorientierung erklärte. Die Stelle intervenierte in 319 Fällen beim betreffenden Finanzinstitut und machte in 174 Fällen konkrete Lösungsvorschläge. Bei 98 Prozent seien die Banken den Empfehlungen gefolgt und den Kunden entgegenkommen.
Dominierendes Thema blieb bei den Betrugsfällen das Thema «Phishing», bei dem Betrüger an sensible Daten wie Passwörter oder Kreditkartennummern von Bankkunden gelangen. Rechtlich gebe es dabei oft keine Verpflichtung der Finanzinstitute, die Kunden in solchen Fällen zu entschädigen, sagte Barfuss. Es sei allerdings wichtig, jeden Fall einzeln zu betrachten.
Auch der Bankenombudsman will sich in Zukunft die Künstliche Intelligenz (KI) nutzbar machen: «KI-basierte Lösungsansätze könnten das Verfahren der Ombudsstelle skalierbarer machen», sagte Barfuss. Nicht zuletzt dank ihrer schon vorhandenen umfangreichen Datenbank sehe sich die Stelle in einer guten Ausgangslage, um die Potenziale der KI zu nutzen.
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(AWP)