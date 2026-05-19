Insgesamt erledigte die Bankenombudsstelle im vergangenen Jahr 2575 Fälle. Das waren 100 Fälle mehr als noch im Jahr davor, wie Bankenombudsman Andreas Barfuss am Dienstag an einer Medienorientierung erklärte. Die Stelle intervenierte in 319 Fällen beim betreffenden Finanzinstitut und machte in 174 Fällen konkrete Lösungsvorschläge. Bei 98 Prozent seien die Banken den Empfehlungen gefolgt und den Kunden entgegenkommen.