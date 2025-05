Insgesamt erledigte die Bankenombudsstelle im vergangenen Jahr 2475 Fälle, was einem Anstieg um 6 Prozent gegenüber 2023 entspricht, wie Bankenombudsman Andreas Barfuss am Mittwoch an einer Medienorientierung erklärte. Die Ombudsstelle intervenierte dabei in 303 Fällen beim betreffenden Finanzinstitut und machte in 172 Fällen konkrete Lösungsvorschläge. Dabei seien die Banken in 97 Prozent den Empfehlungen gefolgt.