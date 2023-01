Der Anteil der Bankfinanzierung für erneuerbare Energien anstelle von fossilen Brennstoffen hat sich laut einer am Dienstag veröffentlichten Studie in sechs Jahren kaum verändert. Der von Umweltorganisationen wie Sierra Club und Fair Finance International in Auftrag gegebenen Studie zufolge wurden seit 2016 sieben Prozent der insgesamt 2,5 Billionen Dollar an Bankkrediten und Anleihen in erneuerbare Energie-Projekte investiert.