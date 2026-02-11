Mit der geplanten Anpassung des FINIG soll die Ausgabe bestimmter Stablecoins geregelt werden. Die SBVg unterstützt laut einer Mitteilung vom Mittwoch das Ziel, «die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz im Bereich der Stablecoins zu stärken». Gleichzeitig brauche es aber einen Rechtsrahmen, der die Währungssouveränität schütze, die Finanzstabilität garantiere und die Marktintegrität sowie den Kundenschutz nicht gefährde.