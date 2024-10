Es sei sicherlich richtig, die Lehren nach dem CS-Debakel zu ziehen, sagte SBVg-CEO Roman Studer am Donnerstag an einem Medienanlass in Zürich. Der SBVg wolle dabei eine «konstruktive Position» einnehmen. Das Resultat der derzeitigen «Regulierungswelle» werde den Schweizer Finanzplatz aber für die nächsten zwei Jahrzehnte beeinflussen, betonte er.