Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat mit Dagmar Laub eine neue Leiterin Kommunikation und Public Affairs gefunden. Die derzeitige ZKB-Kommunikationschefin wird damit auch Mitglied der SBVg-Geschäftsleitung, wie der Branchenverband am Mittwoch mitteilte. Sie tritt ihr neues Amt per Anfang Oktober an.

05.07.2023 11:49