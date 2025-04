Die Bedeutung der Betrugsprävention im Zahlungsverkehr nehme mit dem kontinuierlichen Wandel hin zu digitalen Zahlungen zu, heisst es in der am Donnerstag von der SBVg publizierten Untersuchung. So verzeichne die Schweiz immer mehr Fälle von Phishing-Angriffen, Rechnungsbetrug, Identitätsdiebstahl oder «Social-Engineering»-Betrugsmaschen. Zudem mache die zunehmende Verbreitung von «Instant Payments» auch «Instant Fraud» zur Realität.