Die Schwäche im Regulierungsrahmen, der zum Untergang der CS beigetragen hat, habe nicht in zu tiefen Kapitalanforderungen gelegen, sondern in weitreichenden Ausnahmen sowie in überhöhten Bewertungen von Aktiven. Die Lehren seien daher, solche Ausnahmen künftig auszuschliessen und die Bewertungsmethoden angemessen und verlässlich zu gestalten, forderte die SBVg.