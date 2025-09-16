Unter der Führung der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) haben Postfinance, Sygnum Bank und UBS eine Machbarkeitsstudie zur Abbildung von Bankeinlagen auf der Blockchain durchgeführt. Mit einem sogenannten Deposit Token haben die Banken gemäss einer Mitteilung vom Dienstag erstmals eine rechtlich bindende Zahlung mittels Bankeinlagen auf einer öffentlichen Blockchain durchgeführt.