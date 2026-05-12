Der italienisch-schweizerische Doppelbürger ist neben seiner Rolle als EFG-CEO derzeit auch Präsident der Vereinigung der Schweizerischen Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV). Zudem ist er Mitglied des Verwaltungsrats und des Stiftungsrats der Fondation Genève Place Financière und Präsident des Steuerungsausschusses Private Banking der SBVg. Im Zuge der Wahl zum SBVg-Präsidenten werde er diese Verbandsmandate abgeben, heisst es. Er bleibe aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats der Swiss-American Chamber of Commerce in Zürich.