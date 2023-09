Raiffeisen-Präsident als Vize gewählt

Am Bankiertag nahmen laut SBVg-Mitteilung rund 450 Personen teil. Integriert ist auch die Generalversammlung des Branchenverbands. An dieser wurden Gabriel Castello, CEO der HSBC Private Bank (Suisse), Marcel Bührer, Verwaltungsratspräsident der PostFinance, und Thomas Müller, Verwaltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz, als neue Mitglieder in den Verwaltungsrat gewählt.