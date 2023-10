Er sei «sehr überrascht» vom Ausmass der Probleme gewesen, als er im Oktober 2022 erfahren habe, dass sein Hedge-Fonds Alameda Research bei FTX rund acht Milliarden Dollar Schulden habe. Das sagte Bankman-Fried vor Geschworenen in New York, wie US-Medien am Freitag aus dem Gericht berichteten.