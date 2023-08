Der Schweizerische Bankpersonalverband (SBPV) ist als externer Sozialpartner zufrieden mit den getroffenen Abkommen für den Integrationsprozess der Credit Suisse in die UBS in der Schweiz. Der Verband hebt in einer Mitteilung vom Donnerstag hervor, dass die UBS ihre Restrukturierung über mehrere Jahre durchführe, und damit ihre soziale Verantwortung wahrnehme.

31.08.2023 12:04