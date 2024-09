In den vergangenen Jahren hätten Bankmitarbeitenden, wie die meisten Arbeitnehmenden in der Schweiz, grosse Reallohnverluste hinnehmen müssen. Die hohe Teuerung der Jahre 2022 und 2023 sei in den meisten Banken nicht einmal ansatzweise ausgeglichen worden. Zugleich sei das Geschäftsjahr 2023 für die meisten Banken hervorragend gewesen. Etliche Institute meldeten rekordhohe Gewinne und sogar ein Gewinnwachstum, das über demjenigen des bereits sehr guten Geschäftsjahres 2022 liege, stellt der Arbeitnehmerverband fest.