Kein Kavaliersdelikt

«Eine Grossbank bei vollem Bewusstsein an die Wand zu fahren und zehntausende von Arbeitsplätzen in Gefahr zu bringen sowie grosse volkswirtschaftliche Folgen in Kauf zu nehmen, ist kein Kavaliersdelikt, das ist als kriminell zu betrachten», wird die Vizepräsidentin des Schweizerischen Bankpersonalverbandes, Natalia Ferrara, in der Mitteilung zitiert.