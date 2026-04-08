Der neue CEO sei innerhalb der Bank «bestens verankert», heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Zudem verfüge er über «umfassende Erfahrung» aus früheren Führungsfunktionen bei Schweizer und europäischen Banken. Vor seiner Tätigkeit bei der Genfer Bank war er zuletzt CEO der Banque Havilland (Liechtenstein) AG.