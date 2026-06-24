Die Bantleon Convertible Experts AG, die früher unter dem Namen Credit Suisse Investment Partners (Schweiz) firmierte, ist auf Wandelanleihen spezialisiert. Der Vollzug der Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Finanzmarktaufsicht Finma. Angaben zum Kaufpreis der verbleibenden 38 Prozent machte Bantleon nicht.