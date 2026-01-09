Jessica Moretti entschuldigt sich

Jessica Moretti entschuldigte sich später vor Journalisten: «Meine Gedanken sind ständig bei den Opfern. Es ist eine unvorstellbare Tragödie, und sie hat sich in unserer Bar ereignet. Ich kann mich nur bei allen Opfern und den Menschen entschuldigen, die noch heute um ihr Überleben kämpfen.» Ihre Anwälte lehnten jeden Kommentar ab.