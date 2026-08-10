14 Jahre nach dem Tod von Pop-Ikone Whitney Houston gibt es die Sängerin nun als Barbie. Mit der neuen Spielzeugfigur werde das «aussergewöhnliche Vermächtnis einer der einflussreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte» gewürdigt, teilte der Spielzeugriese Mattel am Montag mit. Die neue Barbie hat lange Locken, trägt ein lilafarbenes Kleid und bunte Perlenohrringe. Mit im Paket ist nach Angaben von Mattel ein Mikrofon mit, «sodass sie bereit für ihren nächsten grossen Auftritt ist».