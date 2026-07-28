Die britische Grossbank Barclays sieht sich nach einem weiteren Gewinnsprung auf Kurs zu ihren Zielen für das laufende Jahr. Die gesamten Erträge sollen mit 31,5 Milliarden britischen Pfund sogar noch eine halbe Milliarde höher ausfallen als bisher gedacht, wie Bankchef C. S. Venkatakrishnan bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Dienstag in London ankündigte. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital der Bank (RoTE) soll weiterhin mehr als zwölf Prozent erreichen. An der Börse ging es für die zuletzt gut gelaufene Aktie trotz guter Zahlen, der erhöhten Ertragsprognose und weiterer Anteilsrückkäufe dennoch deutlich nach unten.