Bundesrat und Parlament lehnten die Initiative ab, wollten aber den bestehenden Währungsartikel in der Verfassung mit zwei Sätzen ergänzen. Gemäss diesem direkten Gegenvorschlag soll in der Verfassung zusätzlich stehen, dass der Franken die Währung der Schweiz ist. Ebenso soll in der Verfassung stehen, dass die Versorgung mit Bargeld in der Schweiz gewährleistet ist.