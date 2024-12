In beiden Kategorien am teuersten waren echte Kreditkarten, die in der Regel einmal monatlich abgerechnet, aber seltener eingesetzt werden. «Die Kosten von Bargeld und Debitkarte liegen aus Sicht der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland nahe beieinander», erläutert Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz.