Derweil liegen die Versorgungs- und Annahmestellen für Bargeld gemäss der Umfrage für die meisten Unternehmen in einer «akzeptablen» Reichweite - im Durchschnitt war die nächste Stelle innert zehn Minuten erreichbar. Allerdings wurde die Versorgung und der Rückschub von Münzen als weniger zufriedenstellen empfunden als für Noten - dies vor allem wegen der damit verbundenen Gebühren und den eingeschränkten Öffnungszeiten dieser Stellen.