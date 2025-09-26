Beschäftigung wächst nicht mehr

Weniger dynamisch zeigt sich hingegen die Beschäftigungskomponente. Sie ging leicht um 0,1 Punkte zurück und liegt nun bei 100,6 Zählern. Damit bewegt sich der Indikator zwar weiterhin im positiven Bereich, signalisiert aber eine Stagnation. «Das Wachstum beim Arbeitskräftepotenzial bleibt mittlerweile aus. Damit kann zwar die Arbeitslosigkeit eher sinken, für einen starken Beschäftigungsaufbau reicht es aber nicht mehr», erklärte Weber.