«Das neue Managementteam hat eine enorme Aufgabe vor sich», schreibt der Vontobel-Analyst. Sowohl er als auch der Kollege von Baader Helvea verweisen darauf, dass die aktuellen Topline-Resultate noch weniger wichtig seien als die Halbjahresergebnisse, die dann am 10. April anstehen. «Auch wenn das Unternehmen ein erhebliches Kurspotenzial hat, wenn die Geschäftsleitung die Erwartungen erfüllt, sind wir der Meinung, dass die Anleger zuerst einen realistischen Fortschritt in den ausgewiesenen Zahlen sehen wollen, was einige Quartale dauern könnte», so der Baader-Experte.