Am stärksten war der Rückgang in der Region Americas, wo BC 4,6 Prozent weniger Schokolade verkaufen konnte als im Jahr zuvor. Die industriellen Kunden stünden weiterhin unter dem Druck von Inflation und der Schwäche im Glace-Markt, heisst es zur Begründung in dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht. Doch der zugrundeliegende Schokoladenmarkt - also letztlich die Entwicklung der Konkurrenz - nahm mit einen Minus von 2,1 Prozent deutlich weniger stark ab als bei BC.