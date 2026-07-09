Anleger sind skeptisch

Gelassen reagierte Barry Callebaut auf die jüngsten Sorgen um das Wetterphänomen El Niño. Der jüngste Anstieg der Kakaopreise sei teilweise durch Spekulationen ausgelöst worden. Anders als vor zwei Jahren gehe die Branche heute mit hohen Lagerbeständen und einem Angebotsüberschuss in die neue Erntesaison. Deshalb erwartet der Konzern selbst bei einem starken El Niño keine Wiederholung der extremen Marktverwerfungen von 2023/24.