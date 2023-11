Beim weltgrössten Schokoladehersteller Barry Callebaut kommt es im Verwaltungsrat zu einem Stühlerücken. Angela Wei Dong und Elio Leoni Sceti treten an der Generalversammlung vom 6. Dezember nicht mehr zur Wiederwahl an. Dafür soll neu Mauricio Graber neu in das Aufsichtsgremium einziehen.

01.11.2023 07:32