Mit diesen Massnahmen stärke das Unternehmen seine Produktionskapazitäten, verbessere die Infrastruktur und setze auf höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstagnachmittag. Die Investition soll zudem das zukünftige Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit sichern.
Ein Teil der Investitionen sei Teil des bereits angekündigten BC Next Level-Programms, während andere Teile reguläre Investitionen in die Fabriken seien. Der Ausbau unterstreiche zudem die Bedeutung Belgiens für Barry Callebaut.
Im Jahr 2022 hatte die Fabrik in Wieze für Schlagzeilen gesorgt, nachdem dort eine Verunreinigung durch Salmonellen aufgetreten war.
awp-robot/cg/uh
(AWP)