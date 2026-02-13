Diese hielt per Ende August 2025 30,1 Prozent an Barry Callebaut. Bis im November 2019 hatte sie gar die Mehrheit am Zürcher Schokoladekonzern gehalten, der vom früheren Familienpatron Klaus J. Jacobs in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts durch die Fusion der belgischen Firma Callebaut mit dem französischen Unternehmen Cacao Barry in Zürich gegründet worden war. Klaus Jacobs starb 2008, bei Nicolas Jacobs handelt es sich um einen Sohn aus zweiter Ehe. Mit Andreas Jacobs war ein Sohn aus erster Ehe von 2005 bis 2016 Präsident von Barry Callebaut gewesen.